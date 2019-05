Il prof. Berrino arriva nel Vicentino. Sul palco con Lumera

Mercoledì 8 maggio saliranno nel palco di Incontri senza censura, questa volta presso l’Auditorium Vivaldi di Cassola, il prof. Franco Berrino e il dott. Daniel Lumera: per la prima volta uno scienziato e un mistico a indicarci La via della leggerezza.

Perdere peso nel corpo e nell’anima

Durante l’incontro con Berrino e Lumera, affronteremo i temi importanti del cambiamento alimentare, di come cibi errati possono farci ammalare, ma anche come deve cambiare il nostro punto di vista sul benessere psicofisico, perché esiste un legame indissolubile tra i chili in eccesso e i nostri pesi interiori, tra approccio all`alimentazione e approccio alla vita, tra cibo per il corpo e cibo per lo spirito. Anche da un punto di vista scientifico.

Franco Berrino è medico, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell`Istituto nazionale dei tumori di Milano. Nella sua attività quarantennale di ricerca e prevenzione ha promosso lo sviluppo dei registri dei tumori in Italia e coordinato i registri dei tumori europei per lo studio della sopravvivenza dei malati. Ha coinvolto decine di migliaia di persone in studi sulle cause delle malattie croniche. I risultati gli hanno consentito di promuovere sperimentazioni per modificare lo stile di vita allo scopo di prevenire l`incidenza e la progressione dei tumori. Daniel Lumera, è considerato un riferimento internazionale nella pratica della meditazione, che ha studiato con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. E’ideatore della Giornata Internazionale del Perdono. Direttore della Fondazione My Life Design, che promuove il disegno consapevole della propria vita professionale, sociale e personale. Direttore della International School of Forgiveness (I.S.F.), è considerato un esperto nell`area delle scienze del benessere e della qualità della vita.

Perché accumuliamo peso?

I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento – scrivono gli autori del libro La via della leggerezza, edito da Mondadori e ai primi posti della classifica di genere – “la maggioranza delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e lavorare anche sul piano emotivo”. Durante la serata all’Auditorium Vivaldi parleremo di cambiamento alimentare ma anche di nuove strategie per liberarsi dei pesi interiori, metteremo il focus su molti aspetti della nostra quotidianità. I nuovi regimi alimentari? “Quanto più vi imponete un rigido controllo alimentare tramite una dieta stretta, tanto più caricate la molla della vostra spinta allo sgarro, nel frattempo però aumentate il PIL del paese ” e “nessun governo investirà per abbassare la produzione”.

SI PUO’ DIGIUNARE DAI PENSIERI PESANTI?

EMOZIONI NEGATIVE = CALO ENERGETICO = INDEBOLIMENTO SISTEMA IMMUNITARIO

Nutrirsi quotidianamente di paura, risentimento, rabbia, odio, apatia, impotenza e senso di colpa ci predispone alla malattia fisica e mentale. Finché esistono problemi irrisolti nella sfera emozionale e mentale, non è possibile liberarsi della propria zavorra biologica. Molti di noi vivono in uno stato di analfabetismo emozionale, un’inabilità a riconoscere e saper regolare l’alimento emozionale di cui ci nutriamo. Come fare quindi? Daniel Lumera ci indicherà le vie alternative al “mercato della tristezza”, fatto di ansiolitici, antidepressivi e psicofarmaci. Con forme nuove e antiche di meditazione, preghiera e ringraziamento, possiamo anche allungare la vita, o meglio la vita delle nostre cellule, ci sono nuovi studi scientifici che riconoscono in queste forme di “alleggerimento spirituale” un abbassamento degli stati infiammatori e quindi un allontanamento dalla malattica fisica e mentale.



Durante l`incontro che sarà stimolato da Marco Bernardi, ideatore della rassegna, e Federica Augusta Rossi, blogger del premio letterario Giovanni Comisso, sarà presentato il nuovo libro del prof. Franco Berrino e prof. Daniel Lumera, La via della leggerezza per imparare abitudini e rituali per il “giorno perfetto“: esercizi e ricette “di leggerezza“ e una traccia audio di meditazione guidata. Un libro che ci aiuta a liberarci finalmente dai pesi che ci schiacciano a terra e mettere le ali alla nostra gioia di vivere.

Al termine ci sarà un intervento straordinario di Simonetta Barcella, cuoca de La grande Via, associazione fondata da Franco Berrino e da Enrica Bortolazzi allo scopo di favorire iniziative volte a promuovere la salute, il benessere e la longevità, prevenire le malattie croniche e il veloce invecchiamento dell’organismo e ad aiutare a ristabilire lo stato di salute in pazienti che sono stati colpiti da patologie croniche associate a scorretti stili di vita.

L’incontro-presentazione si svolge presso l’Auditorium di Cassola mercoledì 8 maggio alle ore 20.30. Organizzato dalla libreria La Bassanese, l’omonima associazione culturale e in collaborazione con Fondazione AIDA. Comune di Cassola, Mondadori e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.