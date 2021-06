Il private equity Pai Partners si prende la Conceria Pasubio

La multinazionale del private equity Pai si prende la conceria Pasubio di Arzignano. Come riporta oggi Il Sole 24 Ore, è stata scelta l’offerta di Pai Partners, private equity già noto in Italia per i diversi investimenti effettuati in aziende come Marcolin, Saeco e Coin.

L’offerta di Pai avrebbe battuto quella della multinazionale Tfl, controllata dal private equity Black Diamond, ma anche i sino-tedeschi di Agic. La valutazione di Pasubio, secondo le indiscrezioni, sarebbe sui 600 milioni di euro in termini di enterprise value. Il Ceo e

fondatore dell’azienda Luca Pretto, al termine del riassetto con Pai, reinvestirà nel gruppo Pasubio. Ma non solo: nei giorni scorsi Pasubio ha rilevato la tedesca Hewa Leder, società

specializzata nella produzione di pelle per la fascia premium luxury del settore automotive e dello yachting.