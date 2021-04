L’ex presidente peruviano dopo 6 mesi dal vaccino cinese positivo al covid – L’Europa apre ai turisti USA

PERU’ – L’ex presidente peruviano Martin Vizcarra è risultato positivo al coronavirus sei mesi dopo aver ricevuto una vaccinazione precoce, che ha scatenato uno scandalo politico.

Questo contagio è avvenuto la settimana in cui l’ex presidente è stato bandito dalla carica politica dal Congresso peruviano, per aver ricevuto dosi impropriamente del vaccino Sinopharm in ottobre.

È coinvolto in uno scandalo chiamato “Vacunagate”. A febbraio è stato rivelato che un gruppo di 470 persone erano state segretamente vaccinate contro il coronavirus prima dell’inizio ufficiale della campagna di immunizzazione.

EUROPA – Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato domenica che i turisti provenienti dagli Stati Uniti potranno visitare l’Unione europea nei prossimi mesi, a condizione che siano vaccinati contro il Covid-19.

“Gli americani, da quello che posso vedere, usano i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Ciò consentirà la libera circolazione e movimento verso l’Unione europea”, ha detto il presidente della Commissione europea. “Una cosa è chiara: i 27 Stati membri accetteranno, incondizionatamente, tutti coloro che sono vaccinati con vaccini approvati dall’EMA”, ha aggiunto.