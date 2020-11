Il “Premio Progetto dell’Anno” della Sezione Alimentari e Bevande di Confindustria Vicenza va a Pedon

La Sezione Alimentari e Bevande di Confindustria Vicenza ha assegnato il premio “Progetto dell’Anno” all’azienda di Colceresa Pedon per il valore innovativo della linea “I Pronti” Pedon.

“Questa è la quarta edizione del premio che ha visto assegnare questo riconoscimento ad aziende davvero importanti del territorio vicentino come Centrale del Latte per BLUD (Banca del Latte Umano Donato), Burro De Paoli per l’impianto di produzione di burro anidro e, l’anno scorso, alla Recoaro per l’impianto di imbottigliamento di bevande gasate biologiche Recoaro Bio e che ha dato uno slancio occupazionale importante all’area”, ha spiegato Angelo Nardini, presidente della Sezione il cui Consiglio ha assegnato anche il premio di questa edizione in una cerimonia da remoto.

“Quest’anno – ha proseguito – il Consiglio ha scelto il progetto dell’azienda Pedon, che mi fa piacere premiare, anche se da remoto, modalità a cui ci siamo ormai abituati ma che speriamo rimanga un unicum. Contiamo, infatti, appena possibile, di poter andare a trovare i colleghi nel loro stabilimento e vedere e toccare con mano, in tutta sicurezza, la loro realtà produttiva”.

Luciano Cielo, past president della Sezione e ideatore del premio, ha quindi esplicitato le motivazioni del premio: “Le candidature sono state diverse e tutte di alto profilo. Il Consiglio ha poi deciso di premiare Pedon in particolar modo per il contenuto innovativo di questa particolare linea di prodotti che ha praticamente creato un segmento di mercato a sé. Abbiamo poi valutato positivamente anche l’investimento in termini di produzione e di comunicazione”.

“I Pronti” Pedon sono infatti legumi e cereali cotti a vapore, presenti nella distribuzione di largo consumo, che hanno la particolarità di essere gustabili con semplicità e velocità, senza bisogno di lunghe cotture.

Per l’azienda, ha ricevuto il premio Mattia Pedon, category director dell’azienda di famiglia: “Innanzitutto vorrei ringraziare gli amici della Sezione per questo riconoscimento. Legumi e cereali hanno proprietà nutrizionali straordinarie oltre ad essere materie prime a basso impatto ambientale. Questa linea di prodotti, per la storia della nostra azienda, ha un valore molto importante perché a tutti gli effetti sta rappresentando una svolta. Con “I Pronti” Pedon infatti, siamo riusciti a superare un ostacolo importante nei confronti della Generazione Z (i nati tra il 1995 e il 2010, ndr) che trovava troppo laborioso cucinare i legumi e i cereali dando un’alternativa pratica ai più giovani e portando, quindi, i legumi e i cereali su nuove e più numerose tavole”.“La cottura al vapore – spiega Marco Simionato, brand manager Pedon – permette ai “I Pronti” Pedon di mantenere intatte le proprietà nutritive di legumi e cereali. A questa naturalità del prodotto, abbiamo aggiunto componenti di servizio per quanto riguarda il packaging. Si tratta infatti di un prodotto apri e gusta, che non deve essere scolato e può essere consumato freddo o caldo, scaldabile per pochi secondi al microonde. La comunicazione effettuata nelle principali reti televisive nazionali in agosto e settembre ci ha dato risultati