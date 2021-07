Il Premio internazionale ‘Marcella Pobbe’ al soprano Nino Machaidze

Premio Lirico Internazionale “Marcella Pobbe” 2021 al celebre soprano Nino Machaidze

Sul palcoscenico del Teatro Olimpico di Vicenza venerdì 2 Luglio apriranno il gala gli artisti del programma Young Opera

Vicenza festeggia il centenario della nascita della grande artista vicentina Marcella Pobbe (13 luglio 1921, Colzè di Montegalda) con un’edizione davvero speciale che andrà in scena venerdì 2 Luglio alle ore 21 al Teatro Olimpico di Vicenza.

Protagonista della sedicesima edizione dell’ambito riconoscimento il celebre soprano georgiano Nino Machaidze, artista di fama internazionale che omaggerà il pubblico interpretando celebri romanze del repertorio operistico. Nata a Tbilisi, in Georgia, Nino Machaidze è oggi uno dei soprani più brillanti a livello internazionale. Si è esibita in prestigiosi contesti internazionali come il Metropolitan Theatre di New York, la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, la Statsoper di Berlino, il Gran Teatre del Liceu di Barcellona, ​​il Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles, l’Opéra National de Paris, la Royal Opera House Covent Garden di Londra, e la Los Angeles Opera.

La serata di gala vedrà protagonisti della prima parte del concerto lirico – sinfonico i giovani artisti del programma Young Opera 2021: il mezzosoprano russo Marina Ogii, il soprano vicentino Anna Grotto, il tenore Klim Tikhonov e il baritono Tigriy Bazhakin. Sarà sul palcoscenico a sostenere i suoi giovani artisti il tenore Cristian Ricci, che offrirà alcune interpretazioni di celebri romanze del suo repertorio e duetti.

Sul palcoscenico del Teatro Olimpico si esibirà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta dal Maestro Marco Titotto. La serata sarà condotta da Federica Morello.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Vicenza e sostenuta da Regione del Veneto, Cattolica Assicurazioni, Banca del Veneto Centrale e Lorenzin srl.

“Un Premio internazionale che ha contribuito a legare il nome di Vicenza alla fama della sua grande artista Marcella Pobbe, ancora ricordata in tutto il mondo per la bellezza della sua voce e per la raffinatezza del suo canto – dichiara Cristian Ricci, Direttore artistico del Premio. Il nostro impegno per affermare i valori della tradizione e per promuovere i giovani non è mai mancato e ogni anno il teatro Olimpico si apre a coloro che vi giungono dopo aver dimostrato qualità, mezzi, tenacia”.

“Per il Teatro Olimpico e per la Città di Vicenza – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Vicenza, Simona Siotto – il Premio lirico Marcella Pobbe è da tanti anni una certezza, un punto fermo nella programmazione. Credo che questo premio sia diventato negli anni anche un punto di riferimento per il mondo della lirica, in cerca di scoperte e di conferme. Quando questo premio prese a muovere i primi passi, la lirica a Vicenza aveva bisogno di una spinta, di qualcuno che ci credesse. Oggi, per fortuna, non è più così e il Teatro Olimpico ospita in via continuativa grandi occasioni di musica lirica. E non vi è dubbio che questo percorso virtuoso lo dobbiamo anche a Cristian Ricci e al Premio Pobbe”.

Biglietti ad invito su prenotazione fino a esaurimento posti disponibili (347-8614893).

Nino Machaidze

Nata a Tbilisi, in Georgia, Nino Machaidze è oggi uno dei soprani più brillanti a livello internazionale, è si è esibita su prestigiose scene internazionali come il Metropolitan, la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, la Statsoper di Berlino, il Gran Teatre del Liceu di Barcellona, ​​il Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles, l’Opéra National de Paris, la Royal Opera House Covent Garden di Londra, e la Los Angeles Opera.

Gli impegni per la stagione 2016/17 includono Mimì ne La Bohème al Grand Théâtre di Ginevra, Juliette in Roméo et Juliette alla Royal Opera House di Muscat, Desdemona in Otello al Teatro di San Carlo di Napoli, il ruolo della protagonista in Thaïs al Gran Teatre del Liceu di Barcellona, Contessa di Folleville nel Viaggio a Reims alla Royal Danish Opera di Copenhagen, Gilda in Rigoletto al San Francisco Opera.

Gli impegni di Nino Machaidze per la stagione 2015/16 hanno compreso Ines ne L’Africaine alla Deutsche Oper di Berlino, Gilda al Théâtre du Capitole di Tolosa, Desdemona in Otello di Rossini al Theater an der Wien di Vienna, Luisa in Luisa Miller alla Staatsoper di Amburgo, Violetta ne La Traviata all’Arena di Verona, e il suo debutto come Mimì alla Los Angeles Opera.

Nella stagione 2014/15, ha cantato Violetta ne La Traviata di alla Los Angeles Opera e alla Staatsoper di Amburgo, La Contessa di Folleville nel Viaggio a Reims alla Nederlandse Opera di Amsterdam, Micaela in Carmen al Teatro alla Scala, il ruolo della protagonista in Luisa Miller alla Staatsoper di Amburgo, Donna Fiorilla nel Turco in Italia al Teatro Regio di Torino, e Ninetta ne la Gazza ladra al Rossini Opera Festival di Pesaro.

Gli impegni di Nino Machaidze per la stagione 2013/14 hanno incluso Adina ne L’elisir d’amore al Teatro Real di Madrid e e alla Staatsoper di Vienna, Donna Fiorilla alla Bavarian State Opera, Leïla nei Pescatori di perle al Teatro Regio di Parma e al Teatro Comunale di Modena, e il ruolo del titolo in Thaïs alla Los Angeles Opera.

Nella stagione 2012/13, ha cantato Thaïs al Teatro de la Maestranza di Siviglia, di fianco a Placido Domingo, Fiorilla nel Turco in Italia al Gran Teatre del Liceu, Juliette alla Staatsoper di Vienna e al Théâtre Royal de la Monnaie, e Gilda al Carlo Felice di Genova.

Nino Machaidze ha iniziato la stagione 2011/12 con il suo debutto alla Staatsoper di Amburgo come Gilda. Durante il corso della stagione, ha cantatoad Amburgo come nel ruolo della protagonista in Lucia di Lammermoor e Adinane L’elisir d’amore. E’ tornata alla Los Angeles Opera, come Juliette in Roméo et Juliette e poi al Metropolitan per La fille du régiment. Nel gennaio del 2012, Nino Machaidze ha fatto il suo debutto all’Opéra National di Parigi in Rigoletto, che ha poi cantato a Las Palmas. Nell’estate del 2012 è comparsa come Musetta in una nuova produzione de La Bohème al Festival di Salisburgo, al fianco di Anna Netrebko e Piotr Beczala.

Diplomatasi dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, alla Scala Nino Machaidze è apparsa come Marie ne La fille du régiment nel 2007, a cui ha fatto seguito il suo debutto al Teatro dell’Opera di Roma nel medesimo ruolo, come lancio della sua carriera internazionale. Nell’estate del 2008, Nino Machaidze fatto un debutto sensazionale al Festival di Salisburgo come Juliette nella nuova produzione di Roméo et Juliette, al fianco di Rolando Villazon.

Altri ruoli del suo repertorio Giulietta ne I Capuleti e i Montecchi, il ruolo della protagonista in Manon di Massenet, e Marfa in Una fidanzata per lo zar.

Tra i suoi impegni trascorsi: La siège de Corinthe a Pesaro, Les Pecheurs de perles a Los Angeles, Guillaume Tell a Palermo, Luisa Miller a Zurigo ed Amburgo, Roméo et Juliette a Karlsruhe, Pagliaccia Ginevra, La Traviata a Napoli, Il barbiere di Siviglia all’Arena di Verona e ad Amsterdam, Les Contes d’Hoffmann a Napoli e Manon a Parigi e a Vienna, Luisa Miller a Salisburgo, La Bohème a Tokyo; tra gli impegni futuri Il turco in Italia a Liegi, La Traviata a Siviglia, Viva la mamma! a Madrid, La Traviata e Les Pecheurs de perles a Napoli.