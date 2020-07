Il plexiglass entra in Consiglio

Il consiglio comunale si riunirà oggi alle 17 in sala Bernarda, per la prima volta dopo il lockdown. L’ultima seduta in presenza si è tenuta, infatti, il 12 marzo, ma a porte chiuse. Dal 23 aprile e per sei sedute complessive i consiglieri si sono riuniti in videoconferenza.

Da oggi alle 17 i consiglieri comunali ritorneranno a sedere in sala Bernarda a seguito dei lavori di installazione delle barriere in plexiglass tra i banchi in modo da garantire la sicurezza nel rispetto della normativa per il contenimento del Coronavirus.