Il più grande ritratto al mondo di Dante “rivive” nella Land Art veneta

Anche la Land Art celebra i 700 dalla morte di Dante con una maxi opera di 25.000 metri quadrati realizzata su un terreno agricolo a Castagnaro, (Verona) dall’artista Dario Gambarin. E’ il più grande ritratto al mondo del sommo Poeta, spiega Gambarin, che sotto al profilo dell’autore della Divina Commedia ha tracciato anche il finale – “..Amar Perdona” – del celebre verso del V canto dell’Inferno.

Il maxi-ritratto è stato realizzato, come tutte le opere di Gambarin, con trattore ed erpice rotante direttamente sul campo, senza disegno preparatorio. L’opera vuol essere un invito a rileggere la Divina Commedia in questo difficile momento storico. “Sembra che dopo settecento anni non sia cambiato niente – dice Gambarin – rimane solo la speranza che l’arte, la bellezza e l’amore possano muovere il sole e tutte le altre stelle (ANSA).