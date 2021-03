Il Piano di vaccinazione della Regione: ecco chi sarà vaccinato per primo… e chi per ultimo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Pubblichiamo i contenuti delle slide presentate oggi in conferenza stampa a Marghera dalla dottoressa Francesca Russo dirigente dell’Area Prevenzione della Regione.

Obiettivi

-Vaccinare nel più breve tempo possibile (ordine di priorità del Ministero)

-Garantire equità di accesso alla vaccinazione

-Definire le modalità attuative più appropriate, in base alla popolazione e alle dosi di vaccino disponibili

-Allargare la rete dell’offerta vaccinale coinvolgendo, oltre ai Centri di -Vaccinazione di Popolazione, anche i Medici di Medicina Generale, i Servizi Pubblici Essenziali, le Aziende Produttive e le Farmacie

I luoghi di vaccinazione

Centri di Vaccinazione di Popolazione (CVP)

Punti di Vaccinazione Ospedalieri (PVO)

Medici di Medicina Generale

Vaccinazione domiciliare

Servizi Pubblici Essenziali

Aziende Produttive

Farmacie

La rete di offerta sarà ulteriormente

ampliata in base alle necessità

Categorie prioritarie in base all’età e alla presenza di condizioni patologiche (vedi anche tabelle sotto)

-Categoria 1

Elevata fragilità:

estremamente vulnerabili (specifiche situazioni definite dal ministero)

disabilità grave (Legge 104/1992 art. 3 comma 3) Tab. allegata

-Categoria 2

Persone di età compresa tra 70 e 79 anni

-Categoria 3

Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni

-Categoria 4

Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili

-Categoria 5

Resto della popolazione di età <60 anni

LAVORATORI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vaccinazione in parallelo rispetto agli over 80 anni

Servizi Pubblici Essenziali considerati prioritari (es. forze dell’ordine, forze armate, personale scolastico e universitario docente e non docente. Comunità residenziali e religiose

Vaccinare all’interno dei posti di lavoro (D.G.R. n. 280 del 12.03.2021)

La vaccinazione potrà essere avviata

compatibilmente con la disponibilità di vaccino