IL “PEDROLLO” ALL’OLIMPICO PER “INTERSECTIONS OF JEFFERSON AND PALLADIO”

L’ensemble di fiati del Conservatorio di Vicenza suonerà mercoledì alla Cerimonia di apertura della rassegna

Interverrà anche il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” alla rassegna “Intersections of Jefferson and Palladio – Wellness and Design in the Modern World” che l’Università della Virginia, in occasione del bicentenario della sua fondazione, ha voluto organizzare nella città berica. Il collegamento è fornito dall’interesse che Thomas Jefferson (1743-1826), fondatore dell’ateneo statunitense, nonché terzo presidente americano, scienziato e, appunto architetto, nutriva nei confronti di Andrea Palladio (1508-1580), condividendone la filosofia volta alla creazione di un ambiente salubre ed in equilibrio con la natura (non a caso nel complesso universitario di Charlottesville esiste un edificio chiamato “La Rotonda”). L’evento è in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, l’International Renal Research Institute of Vicenza e il Comune di Vicenza. L’Ensemble di Fiati del “Pedrollo” siglerà in musica la Cerimonia di apertura in programma mercoledì 3 aprile alle ore 17.45 presso il Teatro Olimpico, omaggiando i partecipanti con un raffinato intervento musicale. Sarà eseguita infatti la “Petite Simphonie” per fiati di Charles Gounod (1818-1893), composta nel 1885 per la Società Francese di Musica da Camera, fondata dal flautista e compositore Paul Taffanel. Già alla prima esecuzione, avvenuta nello stesso anno di composizione nella Salle Pleyel di Parigi, la “piccola sinfonia” ebbe un enorme successo e da allora si configura come uno dei “gioielli” della musica da camera per fiati. L’ensemble del Conservatorio di Vicenza è composto per l’occasione da: Agnese Tessari, flauto, prof. Alberto Vignato e Tommaso Gasparoni, oboi, Chiara Cisco e Tommaso Sanson, clarinetti, Piero Anziutti e Patrizia Farinella, corni, Michele Ruggeri e Anna Bellini, fagotti. Dirige il maestro Franco Poloni. La cerimonia e l’esecuzione verranno seguite in diretta streaming dall’Università della Virginia. Ingresso consentito fino ad esaurimento posti.