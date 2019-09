Il PD vicentino su Variati: “Premiate esperienza e competenze”

Piena soddisfazione da parte della segreteria del Partito Democratica vicentino per la carica di Achille Variati:

“Esprimiamo soddisfazione per la nomina a Sottosegretario agli Interni di Achille Variati, il ruolo che potrà esercitare per gli enti locali diventa cruciale nella partita dei servizi ai cittadini e dell’autonomia.” Così Chiara Luisetto, Segretario provinciale del Partito Democratico, e Federico Formisano, Segretario cittadino, commentano la notizia di queste ore. “Bene che un vicentino ricopra questo incarico, accanto agli altri due veneti Andrea Martella all’editoria e Pier Paolo Baretta all’economia, un segno di attenzione del governo al Veneto e una grande responsabilità per i nominati nell’esercitare il proprio compito portando sul territorio risultati concreti. Un incoraggiamento anche per i nostri parlamentari ad operare uniti e giocare un ruolo decisivo in partite chiave quali quella dell’autonomia, materia in cui in questi anni la Lega ha sprecato promesse senza portare a casa alcun risultato. L’augurio di un buon lavoro in particolare ad Achille Variati che porta con sè una lunga esperienza e le competenze maturate in tanti anni da amministratore.”