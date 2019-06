Il Pasubio comincia a “vestirsi” d’estate

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

La scorsa settimana sembrava ancora di essere in pieno inverno e la data di apertura lontana, ed ecco che invece il Pasubio comincia a mostrasi nella sue veste estiva, con calma. Passato ancora “in mezzo alla neve” il 2 giugno, data molto spesso di apertura del Rifugio Papa, è di ieri la notizia che il rifugio riaprirà già sabato, a tempo di record visto che fino a pochi giorni fa ne era sconsigliato anche solo l’avvicinamento, visto le condizioni ancora prettamente invernali. Sul Pasubio, infatti, grazie all’aumento delle temperature la situazione è in miglioramento, come spiegano i rifugisti del Papa: “Il sentiero 300 della Val Canale e la Strada degli Eroi sono ormai percorribili senza problemi, c’è ancora un po’ di neve su alcuni punti della Strada delle Gallerie è sull’ultimo chilometro della Strada degli Scarubbi prima di arrivare al rifugio”.

Viene comunque ribadita la massima attenzione nell’attraversare canali o passare al di sotto di pareti rocciose, in quanto lo scioglimento delle placche di neve residue può ancora provocare caduta di pietre.