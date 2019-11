Il Parkinson Cafè sempre più presente: nel 2020 la logopedia di gruppo

30 NOVEMBRE: XI GIORNATA NAZIONALE DELLA MALATTIA DI PARKINSON

IL PARKINSON CAFE’ PUNTO DI RIFERIMENTO PER OLTRE 50 MALATI

NOVITÁ 2020: LOGOPEDIA DI GRUPPO

Nello spazio di via A. Mastrotto attenzione alle problematiche legate al linguaggio: al via sedute di logopedia di gruppo per migliorare la comunicazione verbale

Si consolida sempre più la presenza del Parkinson Cafè nel territorio dell’Ovest e Alto Vicentino che accoglie ormai circa 50 malati che trovano nello spazio centrale di via A. Mastrotto ad Arzignano un luogo confortevole dove poter condividere attività che, prima di tutto, hanno l’obiettivo di far uscire dall’isolamento chi è colpito dal Parkinson.

Il 30 novembre si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale della Malattia di Parkinson, un momento per sensibilizzare la comunità e le istituzioni a 360 gradi, dalla ricerca, all’assistenza, dalle cure all’inclusione sociale.

Ed è proprio l’inclusione che si persegue al Parkinson Café attraverso le attività che con il nuovo anno vedranno inserita una novità importante: le sedute di logopedia di gruppo.

“Gli ospiti che frequentano il nostro spazio – afferma Giovanna Mastrotto, Presidente della Fondazione Silvana e Bruno ideatrice del Parkinson Café – sono ormai una cinquantina e dopo le titubanze iniziali ad uscire, una volta che imparano a conoscerci non smettono più di venire, si sentono a proprio agio nel condividere la malattia, i problemi ma anche le esperienze di vita quotidiana con i volontari e gli altri ospiti. Il riconoscimento della nostra attività da parte della Regione Veneto attraverso l’inserimento dello spazio nella ”Rete Sollievo” regionale ci dà sicuramente un ulteriore stimolo per proseguire con nuove iniziative”.

L’attività motoria, necessaria al pari della terapia farmacologica, è sicuramente la molla che fa uscire di casa il malato e il caregiver. Gli esercizi fisici specifici, eseguiti sotto l’attenta supervisione di istruttori esperti nella Malattia di Parkinson aiutano a prevenire complicanze e difficoltà motorie associate alla malattia e migliorano la capacità di svolgere tante attività di vita quotidiana come vestirsi, avere cura della propria igiene personale, cucinare o fare una passeggiata.

“Ma qui trovano molto altro – continua la Presidente Mastrotto -. Cerchiamo periodicamente di offrire momenti di intrattenimento con cene, uscite all’aria aperta durante la bella stagione ma soprattutto incontri e sessioni mirate a ridurre o contenere le problematiche connesse alla malattia: i gruppo di aiuto “Aiutarsi ad aiutare” gestiti da uno psicoterapeuta e dedicati ai caregiver, ad esempio, sono serviti per far emergere un bisogno di condivisione e di ascolto per coloro, quasi sempre famigliari, che si fanno carico 24 ore al giorno dell’assistenza; quindi abbiamo cercato di dare una risposta al problema delicato del decadimento cognitivo presente, a volte, anche nel malato di Parkinson, attraverso un percorso per individuare eventuali sintomi precoci.

NOVITA’ 20202

La novità per 2020 riguarda un altro aspetto che tocca da vicino i nostri ospiti ovvero le problematiche legate al linguaggio che andremo a trattare attraverso sedute di logopedia di gruppo”. La difficoltà nel coordinare la muscolatura durante la respirazione nel malato di Parkinson porta, infatti, ad un indebolimento del volume della voce e, a volte, a problemi nella verbalizzazione stessa. Poter affrontare in gruppo, in un ambiente conosciuto e amico un intervento di questo tipo è sicuramente positivo ma soprattutto stimolante.

www.parkinsoncafè.it