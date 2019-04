Il Papa verrà a Padova

Papa Francesco verrà in visita a Padova entro un anno. La notizia -come riporta Il Mattino di Padova- è stata anticipata durante la diretta radio della Messa della Domenica delle Palme e in città vi sarebbero già le prime conferme ufficiose. Il Santo Padre dovrebbe recarsi anche al carcere di Due Palazzi per un pranzo con i detenuti

Lo scorso 23 marzo il Papa ricevette a San Pietro il vescovo di Padova Claudio Cipolla e più di mille persone fra studenti, ex studenti, genitori ed insegnanti dell’Istituto Barbarigo per un’udienza privata, in concomitanza con il Centenario dell’Istituto. L’evento è stato trasmesso in diretta televisiva.

Nel video sotto: il video dell’udienza privata in Vaticano del Barbarigo

Nella foto sotto: il mezzosoprano Sasha Marie Zabinski che si esibisce assieme ad altri cantanti davanti a Papa Francesco con l’Ensemble d’Arpe Floriana del Barbarigo