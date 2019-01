Il pallavolista Lucchetta domani a Marano

Una mattina dedicata allo sport per i più giovani, insieme al telecronista sportivo ed ex pallavolista di serie A, Andrea Lucchetta. È in programma per domani, giovedì 31 gennaio 2019, nella palestra comunale “De Marchi” di Marano Vicentino. Un’occasione organizzata dal Volley Sottoriva Marano, grazie al sostegno dell’azienda Sottoriva e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Marano.

In palestra saranno allestiti quattro campi da gioco per lo spikeball e otto postazioni di gioco alternativo attorno. Il gioco vedrà impegnati 16 gruppi di otto-dieci alunni ciascuno, che in contemporanea occuperanno i campi e le postazioni. Ciascun raggruppamento di classi avrà a disposizione un’ora di gioco. Tra le 8.15, quando inizierà il gioco, e le 13.40, si alterneranno nei campi le classi di prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare, e di prima e seconda media. Con loro scenderà in campo Andrea Lucchetta, il cui arrivo è previsto per le ore 9.00.

Alle 10.35 è previsto il saluto delle autorità, con la partecipazione del presidente ICS, del sindaco di Marano, Marco Guzzonato, e del presidente provinciale della FIPAV.

“Abbiamo voluto organizzare una giornata di sport per i giovanissimi: poter vedere dal vivo un campione italiano come Andrea Lucchetta e giocarci insieme sarà un’occasione speciale per loro, indipendentemente dallo sport che poi sceglieranno nella vita”, ha detto Alberto Grotto del Volley Sottoriva Marano, sottolineando l’alleanza con l’azienda Sottoriva che ha reso possibile questo evento.

Andrea Lucchetta, nato a Treviso nel 1962, nel corso degli anni 1980 e 1990 ha fatto parte della nazionale italiana di pallavolo, con cui ha vinto il campionato d’Europa 1989, il campionato del mondo 1990 e tre World League consecutive, dal 1990 al 1992.