IL NUOVO GOVERNO – Cicero: “La senatrice Stefani, voce vicentina nell’esecutivo”

“Desidero felicitarmi con la senatrice Erika Stefani per la nomina a ministro. Da troppi anni Vicenza pagava una sotto rappresentazione in seno al Governo nazionale dove invece ora la sen. Stefani potrà portare la voce della nostra città. Sono certo che, oltre alla specifica delega, questa nomina rappresenti un’importante occasione per il territorio vicentino, se saprà fare squadra attorno alle sue esigenze e alla neo ministra, alla quale auguro buon lavoro”. Lo dichiara il Consigliere comunale Claudio Cicero, in relazione alla nomina della senatrice Stefani quale componente del governo Conte.