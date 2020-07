Il Museo naturalistico archeologico ha un nuovo conservatore

Ha preso servizio ieri il nuovo conservatore del Museo naturalistico archeologico. Si tratta di Viviana Frisone, vicentina . Proviene dal Museo di archeologia e scienze naturali “G. Zannato” di Montecchio Maggiore, dove dal 2002 si è occupata della gestione delle raccolte dal 2002, degli allestimenti museali e delle mostre temporanee.

Frisone, vicentina, è laureata in scienze naturali e ha conseguito il dottorato di ricerca al dipartimento di Geoscienze dell’università di Padova. È autrice di numerose pubblicazioni, è intervenuta come relatrice a convegni e si è occupata di attività didattica. Ha partecipato a missioni scientifiche in diversi Paesi europei, tra cui Polonia, Germania, Svezia, ed extraeuropei, tra cui come Stati Uniti, Brasile, Messico.

“L’amministrazione è lieta dell’arrivo della dottoressa Frisone – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto -, persona dall’alto curriculum professionale, figura importante nell’organigramma dei Musei civici che si occuperà del Museo naturalistico archeologico. Le auguriamo un buon lavoro”.