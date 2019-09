Il montaggio della Rua: cinque giorni in due minuti di video

Cinque giorni in due minuti: in occasione della tradizionale festa e della sfilata con spettacolo di musica e luci in Piazza dei Signori che si ripete ogni due anni, è stata filmato il montaggio della Rua in risoluzione 4K e con la tecnica del time lapse che permette, in tempi ridottissimi, di seguire tutte le fasi dei lavori. Il video è ora disponibile su Youtube a questo indirizzo e documenta, in modo molto accelerato i cinque giorni, e cinque notti, in cui si sono succedute tutte le fasi dell’allestimento del manufatto, alto 21 metri e del peso complessivo di 300 quintali. Il caratteristico e spettacolare allestimento è stato ricostruito nel 2007 da Amcps che in quell’anno celebrava i propri cento anni di vita e di servizio alla città. Le statue e l’impostazione generale della Rua sono stata ricavate dalle stampe del XVI secolo. Un intervento che richiede ogni anno alcuni giorni di lavoro per il montaggio e lo smontaggio, oltre ad un’accurata manutenzione preventiva.

L’iniziativa si inserisce all’interno delle celebrazioni cittadine che hanno il loro momento più spettacolare nel Giro della ‘Ruetta’, un manufatto in scala ridotta che sfila per le vie della città fino ad arrivare sotto la sorella maggiore.