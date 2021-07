Il modello della Scuola Fusari di Altavilla: visita dell’assessore regionale Donazzan

“Questa è una scuola molto innovativa, dove il rapporto con la comunità è particolarmente fecondo e capace di produrre positive iniziative non solo in campo educativo ma anche e soprattutto di socialità positiva. Un tema sul quale oggi, nel periodo della pandemia, è necessario investire per ridare energia alle nostre comunità. Questo è un esempio di come le scuole paritarie siano fondamentali per il nostro territorio, perché molto flessibili e capaci di offrire risposte puntuali e su misura alle tante e differenziate esigenze delle famiglie”

Così l’Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan commenta la sua visita di questa mattina alla Scuola dell’Infanzia Fondazione “Antonio Fusari” di Altavilla Vicentina (VI). Nell’occasione ha incontrato il Sindaco di Altavilla Vicentina Carlo Dalla Pozza ed il Presidente della Fondazione Mirko Vigolo.

La Fondazione Scuola Materna Antonio Fusari nasce nel 1926 grazie alla donazione che Antonio Fusari fece alla Comunità di Altavilla Vicentina di un edificio e di 10.000 lire destinate a creare una scuola per il Paese. Presidente e Consiglio di amministrazione hanno investito negli anni per creare un collegamento diretto con le famiglie dei piccoli allievi, facendole partecipare attivamente alla vista della scuola in un dialogo costante e in un confronto costruttivo con i genitori che garantisce un livello educativo e sociale di assoluto valore.

“È un orgoglio per me da assessore regionale all’istruzione poter visitare realtà come questa – conclude l’Assessore Donazzan –. Sono fermamente convinta che investire in educazione e formazione sia fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre comunità e che le scuole paritarie siano un perno del sistema educativo soprattutto per l’educazione all’infanzia in Veneto. Un modello da sostenere e da valorizzare per sostenere la crescita delle nostre comunità soprattutto in questa fase di ripresa dopo la fase acuta della pandemia”.