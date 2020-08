Il Ministero dell’Interno approva il progetto “Scuole sicure” di Schio

Il Ministero dell’Interno ha dato la sua approvazione al finanziamento del progetto denominato “Scuole Sicure” presentato dal Comune di Schio (unico progetto approvato per la Provincia di Vicenza). La Prefettura ne ha infatti dato comunicazione ufficiale proprio in questi giorni. La somma destinata agli interventi previsti ammonta a 24.482,50 euro.

Soddisfazione viene espressa a Palazzo Garbin che considera questo investimento sulla prevenzione, un punto forte a garanzia di un’area, che se fino a questo momento non ha destato particolari preoccupazioni, merita attenzione per la sua complessità. In essa insistono infatti gli istituti scolastici cittadini, il Faber Box e a breve troverà posto anche la nuova grande palestra. Un luogo in cui sia presente una forte movimentazione di persone, per lo più studenti, e automezzi, va considerato con la massima cura e un approccio che possa evitare l’insorgere di qualsiasi tipo di evenienza legata alla sicurezza e ai comportamenti individuali scorretti. Anche questa iniziativa dunque si inserisce nel più ampio quadro di attività che il Comune di Schio promuove dal 2016 rivolti alla comunità educante, con progetti di aggregazione e sostegno per i giovani.

La somma finanziata sarà così distribuita: 23.222,70, euro in quota capitale per potenziare le telecamere di video sorveglianza nell’area del Faber Box e 1.259,80 euro, nella parte corrente per realizzare una campagna di promozione contro l’abuso di stupefacenti.