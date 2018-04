Il meteo per il 25 aprile

Ecco le previsioni meteo a cura dell’Arpav per il Veneto relative al 24 e 25 aprile

Evoluzione generale

L’anticiclone, che negli ultimi giorni ha mantenuto il tempo stabile, ben soleggato con temperature molto sopra la norma, subirà un temporaneo e leggero indebolimento, consentendo l’ingresso di correnti occidentali un po’ più umide, che porteranno una fase di instabilità martedì in montagna. Mercoledì tempo più stabile, tra giovedì e prime ore di venerdì nuova fase di instabilità, per ingresso di aria fredda in quota, con rovesci e temporali sparsi specie sui rilievi; seguirà miglioramento. Sabato condizioni di variabilità con qualche precipitazione verso sera.

Il tempo oggi

martedì 24

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. In prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane e pedemontane nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata a schiarite. Probabilità medio-alta (50-75%) di locali rovesci o temporali a ridosso dei rilievi, probabilità bassa (5-25%) sui settori della pianura più interna. Esaurimento dei fenomeni entro sera. Temperature massime stazionarie in pianura, in calo sui rilievi. In quota venti deboli nord-occidentali; altrove deboli variabili.

Tempo previsto

mercoledì 25. Iniziali nubi basse, foschie e locali nebbie in progressivo dissolvimento lasceranno spazio a cielo sereno o al più poco nuvoloso per modesti cumuli pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza variazioni di rilievo.

Venti. Deboli e di direzione variabile salvo moderati rinforzi da sud-est sulla costa nel tardo pomeriggio/sera.