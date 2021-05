Il lupo colpisce ancora: sbranato capriolo

Il lupo (o i lupi) colpisce ancora: come riportato dal Giornale di Vicenza, l’ex presidente della Coldiretti vicentina, Diego Meggiolaro, qualche giorno prima del ritrovamento del montone morto nella casa colonica aveva trovato una carcassa di capriolo in un terreno lungo via Colombaretta.

Meggiolaro stava andando a controllare se fosse arrivato il momento per fare la semina in un campo vicino al Retrone, quando si è trovato di fronte una carcassa di capriolo, che sembrava morto da poco. L’ex presidente di Coldiretti aveva inoltre trovato diverse impronte, riconducibili ad un branco di lupi. Della stessa opinione Daniele Zovi, ex generale della Forestale, che segnala la presenza di almeno quattro branchi di lupi in tutto il vicentino: due sull’Altopiano, uno sul Grappa e uno sui Colli Berici.