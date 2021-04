Il Lions Club dona 48 buoni spesa a persone e famiglie in difficoltà

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Quarantotto carte prepagate del valore di 25 euro ciascuna, da utilizzare, da parte di singoli e famiglie in difficoltà, per l’acquisto di alimenti e altri beni di prima necessità. È quanto ha donato all’assessorato ai servizi sociali il Lions Club di Montecchio Maggiore, nell’ambito di un’iniziativa di solidarietà che, a Vicenza e in altri tre Comuni della provincia, vede coinvolti i 4 club del capoluogo e 4 club di altre città vicentine, tra cui, appunto, quello castellano.

Ad effettuare la consegna delle carte prepagate al sindaco Gianfranco Trapula e all’assessore al sociale Maria Paola Stocchero sono stati Claudio Beschin e Anna Maria Tamiozzo, rispettivamente presidente e vicepresidente dei Lions montecchiani. I buoni potranno essere spesi nel supermercato Tosano della città da persone e famiglie che saranno individuate dai servizi sociali del Comune.

“Abbiamo pensato a queste carte prepagate perché l’alimentazione è la base di una vita dignitosa – spiega il presidente del Lions Club di Montecchio Maggiore Claudio Beschin -. Conosciamo le difficoltà di tante famiglie in questo periodo di pandemia e quindi abbiamo voluto dare il nostro contributo di solidarietà”.

“In questi mesi – afferma l’assessore Maria Paola Stocchero – stiamo incontrando persone che fino allo scoppio della pandemia erano sconosciute ai servizi sociali e che hanno, come prima preoccupazione, il dare da mangiare ai propri figli. Destineremo questi buoni proprio a queste nuove situazioni di emergenza, visto che altre situazioni, per così dire consolidate, sono già aiutate attraverso i pacchi viveri distribuiti da associazioni attive nel territorio”. “Si tratta di un bellissimo regalo alla cittadinanza – commenta il sindaco Gianfranco Trapula -. Il Lions è un gruppo filantropico che sviluppa molte iniziative a favore del prossimo e il club montecchiano sa interpretare questo spirito in maniera molto attiv