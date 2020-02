Il leader di ‘Azione’ Carlo Calenda è in Veneto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Carlo Calenda ex ministro dello Sviluppo economico e leader della nuova formazione politica “Azione” di impronta liberal-democratico-europeistica è in questi giorni in Veneto. Nel suo tour veneto ha annunciato che incontrerà il candidato del centro sinistra alle Regionali Arturo Lorenzoni.

L’obiettivo -ha dichiarato ad un media locale- è fare una valutazione di merito su temi e programmi del candidato al fine de decidere se sostenerlo o no.

Oggi 21 febbraio alle ore 18:00 sarà presente all’inaugurazione della sede regionale VENETO di Azione a Padova ( VIA SAVELLI 28, PADOVA)

Domani 22 febbraio alle ore 11:00 , Carlo Calenda sarà a Verona per un evento pubblico al Teatro alle Stimate (TEATRO ALLE STIMATE, VIA CARLO MONTANARI 1, PIAZZA CITTADELLA; VERONA).