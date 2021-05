Il gruppo Habytat porta fiori nel centro di Vicenza

Oggi, nelle strade di Vicenza, i più attenti di voi avranno notato che in Piazza dei Signori e in tutte le vie del centro sono comparsi dei vasi fioriti. Sono 198 e sono stati messi dal gruppo Habytat per omaggiare l’importanza della biodiversità.

Di seguito, la nota del gruppo:

“Sono un nostro dono per ricordare l’importanza della biodiversità, fondamentali per le api e gli altri insetti impollinatori. E’ un’idea, un modo di agire nella semplicità slegata dal guadagno. I vasi sono pezzi unici fatti a mano e numerati. Il materiale utilizzato è il galestro, una terra naturale italiana specifica per i vasi da fiori perché conferisce loro resistenza nel tempo e alle basse temperature. Le piante che abbiamo scelto, la facelia e il tagete sono coltivate in casa; sono importanti per la biodiversità perché danno continuità di sostentamento alle api nei periodi in cui mancano altre fioriture. Invitiamo le persone a portare a casa i vasi e a prendersene cura.

E’ stato scelto oggi 22 maggio in occasione della Giornata della Biodiversità e del 20 maggio Giornata delle Api.

Noi siamo il gruppo Habytat. L’habitat è il luogo in cui le caratteristiche fisiche e ambientali permettono la vita. La Y simboleggia il bivio tra l’indifferenza e una vita responsabile”.