Il grande quadro di Roberto Baggio a Caldogno

Caldogno celebra il suo più grande e famoso campione con un’opera d’arte collegata ad un’iniziativa benefica.

Sabato 16 novembre alle ore 11 alla Biblioteca comunale nel porticato di Villa Caldogno verrà ufficialmente “svelato” dal sindaco Nicola Ferronato e dal vicensindaco Monica Frigo uno dei più grandi quadri ad olio su tela dedicati a Roberto Baggio.

Il quadro è stato dipinto a Caldogno da Alessandro Dal Bello e Raul Gope, condividendo il progetto dell’opera proprio con Baggio allo studio Artèside di Caldogno.

La tela, che è già stata esposta in vari luoghi d’Italia, ora rimarrà stabilmente a Caldogno per un intero anno. L’opera, sulla quale il pittore Dal Bello potrà fornire informazioni relativi alla genesi e alla tecnica, sarà messa in vendita, e l’intero ricavato servirà per contribuire al restauro di una casa-accoglienza per giovani e famiglie in difficoltà in provincia di Verona.

Oltre all’opera dedicata a Baggio, sarà esposta anche una collettiva di pittura di artisti e allievi del centro Artèside Caldogno.