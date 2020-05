Il grande cuore di Brendola: solidarietà e aiuti da Comune, associazioni e semplici cittadini

A Brendola si è messa in moto una vera e propria catena di solidarietà per i cittadini più in difficoltà. A raccontare tutto ciò che è stato fatto fino ad oggi, durante questo periodo di emergenza per la pandemia, è Silvia De Peron, Assessore al Sociale, che non nasconde la soddisfazione per una macchina comunale e civile che ha funzionato e funziona molto bene anche in tempi di crisi come quelli attuali.

“Certo a noi brendolani non serviva un’emergenza come quella creata dal coronavirus per riconoscere la generosità, l’impegno e la sensibilità delle varie associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio – premette l’assessore De Peron – in tantissime altre occasioni, anche di “normalità”, gli associati hanno dimostrato con il loro operato che cosa significa lavorare per il Bene Comune. Ma in questo ultimo periodo la rete di collaborazione che si è creata tra le varie Associazioni ha dell’incredibile: una gara di solidarietà, fatta di competenza, capacità organizzativa, spirito di servizio, gratuità, ha caratterizzato questo drammatico periodo che siamo vivendo e che purtroppo si protrarrà ancora a lungo”. “Le richieste di aiuto aumentano di giorno in giorno e l’amministrazione comunale ha risposto finora alle esigenze delle famiglie più fragili – commenta De Peron – ma questa situazione ci porterà a far fronte a richieste che arriveranno dal ceto medio e da categorie di commercianti, artigiani e industriali”. Per quanto riguarda il sostegno economico alle famiglie in difficoltà, i dati al 24 aprile rendicontano di ben 6.800 euro totali erogati in buoni spesa: 60 sono state le domande pervenute in Comune, di queste 24 da riesaminare per dati incompleti e 32 accolte.

Di queste 8 in solo buoni spesa; 12 per la sola fornitura di genere alimentari; 4 in buoni spesa e generi alimentari; 4 in buoni spesa e contributi dall’Onlus Brendola Insieme per bollette e affitti; 4 in buoni spesa, generi alimentari e contributi erogati Brendola Insieme. A questi si aggiungono i 1.162 euro di generi alimentari acquistati con fondi statali, per 20 famiglie segnalate dalla Caritas locale e la donazione di generi alimentai da parte di due esercizi commerciali locali.

“Doverosi i ringraziamenti a tutti coloro che hanno aiutato, aiutano e aiuteranno i nostri cittadini – commenta De Peron – ringrazio la Protezione Civile, la Polisportiva, il Gruppo Alpini di Brendola e il Gruppo Alpini di S. Vito l’Onlus “Brendola Insieme” che fa da capofila nella raccolta fondi per l’emergenza. Grazie anche alla Caritas, che da anni distribuisce alimenti e dà sostegno alle famiglie in difficoltà e che in questo frangente ha messo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni di operato”. Ma non solo, a Brendola anche i singoli cittadini si sono dati da fare nel nome della solidarietà: “Mi risulta che molti concittadini, a vario titolo, si stiano adoperando per aiutare chi è in difficoltà economica – racconta l’assessore – ci sono stati esempi di generosità e solidarietà che ritengo doveroso segnalare: cittadini che, pur avendo diritto a qualche sussidio, hanno rinunciato a favore di altri, ritenuti a loro avviso più bisognosi; pensionati che, pur percependo pensioni minime, hanno donato; imprenditori che anche nella difficile congiuntura economica hanno rinnovato contratti a scadenza in contratti a tempo indeterminato”. “In questi due ultimi mesi – conclude l’assessore De Peron – credo che tutti siamo cambiati; da soli possiamo fare poco, ma insieme siamo una forza capace di dare risposte alle varie necessità, ognuno per il ruolo che ricopre nella società”. L’Assessore alla Protezione Civile, Alessandra Stenco, aggiunge: “Ringrazio la Protezione Civile, guidata dall’onnipresente Luigi Zecchinato che fin da subito si è resa disponibile in prima linea per far fronte all’emergenza sanitaria. Da subito hanno provveduto a consegnare farmaci e alimenti alle persone più fragili e in difficoltà, a consegnare le mascherine alla popolazione e a controllare il territorio. Un lavoro 24 ore su 24 che non si è mai fermato nemmeno di domenica, dal 22 febbraio ad oggi. Oggi ci garantiscono anche l’apertura dell’ecocentro e del mercato settimanale: a questo proposito siamo orgogliosi di essere tra i pochi Comuni ad essere riusciti a garantire la sua realizzazione senza mai nessuno stop”. Stenco si associa ai ringraziamenti dell’assessore De Peron: “Cito in modo particolare la Polisportiva e i Gruppi Alpini di Brendola e San Vito con cui mi sono rapportata personalmente. In conclusione – aggiunge l’assessore – ringrazio Italcaccia che ha garantito supporto alla Protezione Civile nel controllo del territorio, per aiutare i cittadini nel rispetto delle misure restrittive. Ancora una volta i brendolani si dimostrano esempio di volontariato e solidarietà: il miglior insegnamento per i nostri giovani”.

“Come amministrazione volevo ringraziare anche i dipendenti comunali, la polizia locale e i Carabinieri per il continuo lavoro svolto in questi mesi di emergenza: abbiamo cercato di gestirla al meglio, mettendo in campo tutte le risorse e i sostegni possibili – conclude il Sindaco Bruno Beltrame – soprattutto abbiamo creato questa rete di solidarietà e collaborazione tra amministrazione e associazioni per sopperire alle mancanze di una legge statale che ha disposto aiuti solo per buoni alimentari, non considerando che chi non ha i soldi per mangiare, spesso non ha i soldi neanche per pagare bollette e affitti o altre necessità. A tutto questo stiamo pensando noi come Comune con le associazioni e le donazioni volontarie. Fino ad oggi in paese abbiamo avuto 5 contagiati (oggi guariti) di cui 3 ospedalizzati: tra questi ultimi, purtroppo, 2 sono deceduti. Siamo vicini a tutte le famiglie investite da questa prova e, ancora una volta, invitiamo la cittadinanza a restare unita e a rispettare le regole”.