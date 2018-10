IL GRAFFIO- Rucco, il civico che piace anche a Variati

Per Rucco, sindaco di Vicenza, parla Rucco, la sua storia, la sua coerenza, la sua capacità analitica e perché no, quella politica, ingiustamente sottovalutata da opinion leader di varia natura. Non ha bisogno il nuovo sindaco di difensori d’ufficio, né tantomeno si deve preoccupare di isterici attacchi provenienti da chi le elezioni le ha perse. L’endorsement dell’ex primo cittadino Achille Variati nei suoi confronti sul tema presidenza della Provincia parla chiaro: duplice lo scopo di Achille, da un lato zittire le sinistre (bieche) cassandre cittadine, dall’altro mettere punto a capo ad una esperienza di 10 anni di centrosinistra in città e ripartire, forse da zero o poco più, ridimensionando chi sta alzando i toni.

Perché Rucco civico lo è davvero. Perché se il centrosinistra e soprattutto il PD (o pseudo tale tipo il buon Bulgarini d’Elci) non si rassegna al fatto di non essere più alla guida della città e non fa l’unica cosa che deve fare oggi, un predellino o meglio, una leopolda in salsa vicentina, rischia di liquefarsi in un livore fine a se stesso. Rucco non è civico perché ha militato in An? Anche Variati era democristino eppure oggi nessuno lo mette in dubbio come leader Pd e probabile prossimo parlamentare europeo; Rucco nomina un politico a capo di AIM? Vogliamo parlare dei 10 anni di Variati e delle occupazioni politiche di posti di potere? Vi conviene cari amici del PD? Non credo proprio. Per Rucco, dicevo, parla la sua storia e andrà giudicato per la narrazione attiva della sua esperienza amministrativa. E poi diciamolo chiaramente, Rucco è perfetto per Vicenza, Rucco è Vicenza, è il meglio che c’e in giro, e lo sarà anche come presidente della Provincia. Accetto scommesse. Anche se non mi piace vincere facile.