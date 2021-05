Il Giro d’Italia oggi riparte da Cittadella, c’è lo Zoncolan

Riparte da Cittadella il Giro d’Italia, con una delle tappe più interessanti della Corsa Rosa 2021. L’arrivo di oggi infatti è sulla storica salita dello Zoncolan, nelle Alpi Carniche, preso dal versante più difficile, quello di Sutrio. Partenza alle 11:30 da Cittadella e arrivo previsto intorno alle 17:15.

L’inizio di tappa odierno non prevede particolari difficoltà, fatta eccezione per un Gpm di quarta categoria, il Castello di Caneva. Quindi, a circa 60 chilometri dal traguardo, si inizia a fare sul serio con la Forcella di Monte Rest (10 chilometri e mezzo al 6%) e quindi verrà scalato lo Zoncolan dal versante di Sutrio, un’ascesa di 14 chilometri al 9% con un finale tagliagambe con punte tra il 13% e il 27%.

In maglia rosa c’è ancora il colombiano Egan Bernal, seguito in classifica dal russo Vlasov, staccato di 45 secondi, ma chissà che oggi non sia la tappa adatta agli scatti di Nibali, Ciccone e Caruso, i tre migliori italiani in classifica generale.