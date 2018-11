Il giovane Mago Merlino a Torri di Quartesolo

La storica rassegna è organizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) vicentina con il patrocinio di Provincia, Regione, Reteventi e Fita Veneto

23° Teatro Popolare Veneto:

domenica 2 dicembre a Torri di Quartesolo

L’Aquilone ne “Il giovane mago Merlino”

Domenica 2 dicembre alle 16, al Palasport Ceroni di Torri di Quartesolo, la compagnia L’Aquilone metterà in scena “Il giovane mago Merlino”, spettacolo per famiglie scritto e diretto da Ottorino Lelio. L’appuntamento rientra nella 23ª edizione di Teatro Popolare Veneto, rassegna organizzata dal Comitato vicentino della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), con il patrocinio di Provincia, RetEventi, Regione del Veneto e Fita Veneto e con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali ospitanti.

La commedia, ideale per i più piccoli, racconta le avventure del famoso mago ai suoi esordi e dei guai che combina a causa della propria inesperienza.

Ingresso libero. Informazioni su www.fitaveneto.org, oppure nella sede di Fita Vicenza, in stradella delle Barche 7, tel. 0444 323837 (lunedì, mercoledì e venerdì, al mattino) e 320 9724194.