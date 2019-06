IL “GIALLO” DEL CASELLO DI MONTECCHIO: QUALE FUTURO PER LA VIABILITÀ LOCALE?

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Nei giorni scorsi la stampa locale ha annunciato un ipotetico spostamento dell’apertura del nuovo casello di Montecchio Maggiore, fissandolo nei prossimi quattro anni. Il neo sindaco Gianfranco Trapula ha convocato per domani i vertici dell’A4, della Pedemontana e della provincia per mettere a tacere i rumors e prendere posizione al riguardo di un tema così fondamentale e sentito per tutto il territorio. Servizio di Paolo Usinabia.