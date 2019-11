Il gestore del Bertagnoli nota un’auto nel dirupo: salvato anziano a Crespadoro

Stamattina il gestore del Rifugio Bertagnoli, intorno alle 8.30 transitando lungo la strada che da Campodalbero porta a Marana, ha notato un’auto in una scarpata, una cinquantina di metri più in basso. Sceso, ha trovato il conducente dell’auto, un anziano, sdraiato a terra, cosciente e in buone condizioni, in stato confusionale.

Lanciato subito l’allarme, una squadra del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno è giunta sul posto, aiutando il personale dell’ambulanza a scendere nella scarpata della Val Bianca, con altri soccorritori i vigili del fuoco.

L’uomo, R.R., 83 anni, vicentino, probabilmente aveva avuto l’incidente già ieri: aveva un trauma alla gamba ed escoriazioni varie. Imbarellato, è stato sollevato fino alla strada e portato in ospedale ad Arzignano.