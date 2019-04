Il fiume Po è irriconoscibile: secco e pieno di plastica

Stanno facendo il giro d’Italia le foto postate su Twitter da Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di Greenpeace, che mostrano la terribile situazione in cui versa il fiume Po in Veneto (in realtà estesa anche all’Emilia Romagna).

Un fiume di plastica. La siccità, dovuta al #ClimateChange, ci fa vedere ciò che i fiumi trasportano. Siamo in Veneto, non in Asia, lungo una chiusa nel bacino del #Po. Il Po, il grande fiume, versa in uno stato davvero pietoso: è secco come se già fossimo in piena estate e in più, in alcuni punti, il suo letto è una vera e propria distesa di rifiuti di plastica.Sostanzialmente c’è un grave stato di siccità, ancora più serio di quello che solitamente si registra in piena estate ma ciò non basta. Là dove il fiume è completamente secco e rimane solo il letto si nota un pesante accumulo di oggetti di ogni tipo, ovviamente di plastica.

Come ha già dichiarato la Coldiretti: “la situazione è grave come quella del 2017, uno degli anni peggiori del secolo”

Si fa riferimento in particolare ai danni che la siccità fa sul settore agricolo che è in attesa da tempo di piogge che non arrivano, anzi è previsto un aumento delle temperature e di conseguenza un ulteriore peggioramento del problema. Inutile negarlo, i cambiamenti climatici e l’inquinamento di mari e fiumi sono ormai sotto gli occhi di tutti così come è evidente che dobbiamo subito mettere fine all’utilizzo di plastica usa e getta.