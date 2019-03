Nonostante le continue notizie di cronaca e gli avvertimenti delle forze dell’ordine si verificano ancora episodi di truffa ad anziani con l’ormai consolidato metodo del finto avvocato.

Questa volta la vittima è una donna di 89 anni residente in via Napoli a Vicenza. Ieri poco dopo mezzogiorno ha ricevuto la telefonata di un sedicente avvocato che la avvertiva che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente e che a causa della polizza assicurativa non valida avrebbe dovuto pagare 3800 euro, soldi che l’uomo non aveva.

La donna è quindi riuscita a mettere insieme 1500 euro in contanti e li ha consegnati poco dopo ad un uomo, descritto come ben vestito e sulla cinquantina, che si è presentato alla porta.

Poco dopo alla donna è arrivata una seconda telefonata da un sedicente maresciallo dei carabinieri che riferiva che i soldi non erano sufficienti e che avrebbe potuto pagare non solo con contanti ma eventualmente con gioielli o altri beni di valore. La donna ha così messo insieme 500 euro ed è scesa per incontrare l’uomo in corso San Felice e Fortunato. Arrivata sul posto, prima dell’appuntamento, ha trovato un’amica e le ha raccontato quanto stava accadendo. Subito l’amica le ha spiegato che era rimasta vittima di una truffa. Sul posto è stata chiamata la polizia. L’uomo che aveva chiamato non si è mai presentato. Si è probabilmente dileguato dopo aver visto l’auto della polizia.