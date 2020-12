Il figlio di Paolo Rossi dopo il furto: “Sono animali, non persone”

Il furto nell’abitazione di Paolo Rossi avvenuto durante il funerale è stato un pugno nello stomaco per la famiglia di Pablito in questi giorni di grande dolore. Il figlio Alessandro oggi sulle pagine de La Stampa, ha rivelato che i ladri, entrati da una finestra, della cucina hanno messo a soqquadro l’abitazione. Fortunatamente, non hanno toccato i cimeli legati ai successi calcistici della grande gloria, eccezion fatta per un orologio a cui Paolo Rossi era molto legato.Come definire queste persone, come qualificare chi si è reso protagonista di un gesto simile? Alessandro Rossi, primogenito di Pablito, è stato perentorio: “Che messaggio manderei loro adesso? Niente, si devono vergognare, sono persone senz’anima. Non c’è davvero altro da aggiungere. È una brutta sensazione da provare e ripeto, queste non sono persone ma animali”.