Il dpcm danneggia le enoteche: serrande abbassate in centinaia di punti vendita

Serranda abbassata per 124 enoteche vicentine. Sono 713 le enoteche disseminate nel territorio veneto costrette alla chiusura anticipata alle 18, mentre ai negozi di alimentari e supermercati è consentito vendere vini anche oltre quell’orario.

La grossa concentrazione di questi esercizi è a Venezia (155), dove i locali caratteristici si definiscono anche ‘bacari’, al secondo posto la provincia di Padova (144) e Vicenza con 124.

“Se non si interviene con una coerente interpretazione – spiega il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – saranno oltre 7mila le enoteche presenti in Italia a risentire dell’entrata in vigore del DPCM del 14 gennaio. Il provvedimento rischia di danneggiare un settore da primato del Made in Italy. Il provvedimento che vieta dopo le 18 l’asporto ai bar senza cucina ed a coloro che esercitano prevalentemente il commercio al dettaglio di bevande, rischia di tradursi di fatto in una ingiustificata disparità di trattamento”.

Infatti, fino al prossimo 5 marzo, l’acquisto dei predetti prodotti potrà essere effettuato anche dopo le 18 presso la grande distribuzione ed altri esercizi di vicinato che non abbiano come codici Ateco prevalenti quelli ricadenti espressamente nel suddetto divieto.

La crescente attenzione alla qualità dei vini è diventata un’espressione culturale tanto da registrare negli ultimi anni una forte espansione di locali che offrono la gamma enologica della produzione nazionale sviluppando così opportunità di lavoro per molti giovani, sotto la spinta di nuovi modelli di consumo che valorizzano la ricerca della qualità e del legame con il territorio.

“Una tendenza che va sostenuta ed incoraggiata nel rispetto delle norme di sicurezza. Il settore del vino – conclude Cerantola – è già tra i più colpiti dagli effetti delle misure restrittive anti Covid con la chiusura della ristorazione dove viene commercializzato più della metà in valore delle bottiglie stappate in Italia”.