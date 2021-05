Il Divin Codino, esce il film Netflix su Roberto Baggio

Atteso da tutti gli amanti del gioco del calcio, e sono tantissimi, il film biografico ‘Il Divin Codino’ esce finalmente in streaming su Netflix: l’appuntamento è per mercoledì 26 maggio, quando potremo guardare la versione fiction della storia vera di Roberto Baggio, campione come ce ne sono stati pochi in Italia.La trama ripercorre i ventidue anni di carriera di Roberto Baggio, da quando inizia a giocare nelle giovanili del suo paese natale (Caldogno) a quando approda in serie A, militando per le squadre di Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia e anche indossando la maglia della Nazionale con la quale agguanterà il terzo posto nel campionato del mondo del 1990 e il secondo in quello del 1994. Accanto ai successi sportivi ci sarà spazio anche per il racconto degli infortuni, delle divergenze con alcuni allenatori, della vita privata e di quella spirituale, culminata con la scoperta del buddismo.’Il Divin Codino’ è diretto da Letizia Lamartire, al suo secondo lungometraggio come regista dopo ‘Saremo giovani e bellissimi’ (2018) e dopo avere firmato alcuni episodi della serie TV di Netflix ‘Baby’. A proposito del cast: Roberto Baggio è interpretato da Andrea Arcangeli (visto nella serie TV ‘Romulus’), la moglie Andreina da Valentina Bellè (‘I medici’), il padre Florindo da Andrea Pennacchi (‘Il paradiso delle signore’), l’allenatore Arrigo Sacchi da Antonio Zavatteri (‘La compagnia del cigno’) e il manager Vittorio Petrone da Thomas Trabacchi (‘Non uccidere’).