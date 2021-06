Il Covid questa volta non ferma la scuola: a Vicenza maturità per quasi 8 mila studenti

Tornano gli esami di Stato, in versione semplificata rispetto al solito. Ieri, come riportato dal Giornale di Vicenza, i maturandi si sono riuniti come di consueto a Monte Berico per il rito antecedente gli esami, che rispetto al solito saranno molto semplificati.

Sì, perché quest’anno per gli studenti non ci sarà bisogno di fare prove scritte: si farà infatti solo una prova orale di un’ora, nel quale il primo argomento sarà un elaborato assegnato allo studente dal Consiglio di classe. Quindi si toccheranno le varie materie, partendo dalla letteratura italiana e andando avanti con le materie d’indirizzo. La prova varrà quaranta punti, dopo i 60 di crediti distribuiti tra la terza e la quinta.

In totale, in Italia, 540 mila studenti sosterranno la maturità.