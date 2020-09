Il cordoglio del sindaco e dell’assessore alla cultura per Phipille Daverio

“L’Italia perde una grande critico d’arte che ha saputo raccontare, spiegare, divulgare approfondire epoche, stili, artisti, opere architettoniche e artistiche che hanno reso il nostro Paese meta d’eccellenza per i turisti di tutto il mondo – così intervengono il sindaco e dell’assessore alla cultura dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Phipille Daverio -. Nel giugno 2019 Daverio era stato ospite a Vicenza, al Teatro Olimpico, per il Festival della Bellezza in una serata durante la quale è intervenuto sul tema “Palladio e lo spirito della forme”, che ha registrato il tutto esaurito. In precedenza, in altre occasioni, ha raggiunto Vicenza in occasione di serate dedicate all’arte, nel 2017 al Teatro Comunale e nel 2014 in Basilica palladiana per il festival “Vivere sani, Vivere bene. Gli eventi sono sempre stati particolarmente partecipati, a dimostrazione dell’affetto del pubblico”.