Il coprifuoco… scalda gli animi, Salvini: “Accorciarlo oppure non voteremo provvedimento”

Il segretario del Carroccio Matteo Salvini si affianca ai governatori delle Regioni per chiedere un accorciamento del coprifuoco (le Regioni chiedono dalle 23) e quindi che l’orario in cui è consentito uscire di casa venga esteso. Se ne discuterà oggi nel Consiglio dei Ministri e si prospetta una battaglia considerando che il ministro Patuanelli (5 Stelle) ha confermato che la linea è quella del coprifuoco alle 22. “Spero che vengano accolte queste richieste (ndr delle Regioni) – dice Salvini che ha spiegato di aver scritto a Draghi – votare qualcosa che va contro l’utilità comune e il buonsenso non mi va – aggiunge – non me l’ha prescritto il dottore di votare per forza qualcosa di cui non sono convinto”