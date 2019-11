Il Comune firma il Patto con Vicenza for Children

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

A Natale sperano di donare all’ospedale di Vicenza la prima bimbambulanza del Veneto, ovvero un’ambulanza totalmente attrezzata per il trasporto dei bambini.

E’ questa solo una delle tante iniziative con le quali i membri dell’associazione Team for Children, di recente è diventata Vicenza for Children, promuovono l’aiuto dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie in città e negli ospedali del territorio.

Per sottolineare pubblicamente il sostegno dell’amministrazione comunale all’importante lavoro dell’associazione il vicesindaco con delega al sociale Matteo Tosetto ha firmato con la presidente Coralba Scarrico il “Patto dei Comuni con Vicenza for Children”.

“Quando un bambino si ammala – ha commentato l’assessore Matteo Tosetto – tutta la famiglia soffre e ha bisogno di aiuto e vicinanza. Con questo patto il Comune dichiara il pieno appoggio a un’associazione del privato sociale che ha colto un bisogno reale della comunità e si è messa a disposizione con grande passione e creatività”.

Il Patto, di cui Vicenza è primo firmatario tra i Comuni del territorio, prevede il sostegno alla mission dell’associazione e l’organizzazione di almeno un evento all’anno di raccolta fondi.