Il Comune di Chiampo attiva il numero “WhatsApp Chiampo Informa”

Il Comune di Chiampo ha istituto un numero di telefono apposito per essere sempre informati, non solo nei giorni di emergenza come quelli che stiamo vivendo, ma anche per avere sempre informazioni aggiornate su eventi, bandi, avvisi e altro di pubblica utilità. “Un servizio in più per la cittadinanza – spiega il Sindaco Matteo Macilotti – un modo facile e rapido per tenersi sempre aggiornati sul territorio dal palmo di una mano. Un servizio che garantisce anche la privacy: i messaggi vengono infatti inviati in modalità Broadcast, pertanto nessun utente può vedere i numeri degli altri iscritti. Per iscriversi basta mandare un messaggio WhatsApp al numero 3336148493 scrivendo: ISCRIVIMI”.