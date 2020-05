Il Comune di Brendola rimborsa i trasporti scolastici non fruiti durante la pandemia

La Giunta Comunale di Brendola ha deliberato di finanziare 15mila euro per rimborsare il trasporto scolastico per il servizio non fruito durante l’emergenza Covid-19. Data la chiusura delle scuole, infatti, gli studenti non hanno più usato i trasporti. “Come noto le scuole nella nostra provincia sono chiuse dal 24 febbraio e dalla stessa data gli studenti hanno smesso di utilizzare il trasporto scolastico, già pagato in anticipo dalle famiglie – commenta il Sindaco Bruno Beltrame – per questo ne abbiamo approvato il rimborso, in quota parte per i mesi di non utilizzo, circa 1/3 del periodo totale”. L’amministrazione ha deciso che finanzierà l’uscita con l’applicazione di parte dell’avanzo libero di 570.000 euro realizzato dal Comune, come da Rendiconto 2019 approvato il mese scorso. L’ufficio Servizi alla Persona sta inviando alle famiglie che usufruiscono del trasporto scolastico una mail con un link che rimanderà ad un modulo dove si dovrà inserire l’Iban per il rimborso. Poi, lo stesso ufficio effettuerà il bonifico a favore delle famiglie per il valore di 1/3 dell’importo totale versato dalle stesse per il trasporto scolastico. “È giusto che le famiglie di Brendola, già gravate del costo sociale ed economico conseguente alla chiusura delle scuole, siano rimborsate – conclude il Sindaco – credo che questo sia un atto dovuto per non aggravarne ulteriormente il bilancio. Anche questo è un altro piccolo contributo economico ai cittadini in un momento di particolare difficoltà”.