Il Comune di Brendola acquista 7.000 mascherine per i cittadini

L’amministrazione comunale di Brendola acquisterà in questi giorni 7mila mascherine chirurgiche per i propri cittadini per far fronte all’emergenza coronavirus: l’iniziativa è stata decisa dalla Giunta comunale. “In un momento di emergenza come questo – spiega i Sindaco Bruno Beltrame – abbiamo deciso di mettere mano alle risorse del Comune per

contribuire a mettere in sicurezza i nostri concittadini”. Le mascherine, che verranno acquistate a breve, verranno poi distribuite grazie al sempre prezioso aiuto della Protezione Civile, unitamente alla distribuzione, già attivata, di quelle della Regione Veneto. “Siamo certi che le mascherine saranno utili in caso di necessità, se costretti a

uscire per fare la spesa o andare in farmacia – conclude il Sindaco – e rinnovo l’invito a tutti i brendolani di stare in casa e di uscire solo se strettamente necessario. Mi appello al senso civico di tutti, nella speranza che questa emergenza finisca presto”.