Il Comune di Arzignano consegna 4 alloggi Erp

Consegnati 4 nuovi alloggi Erp a famiglie italiane di Arzignano. Altri 5 appartamenti in ristrutturazione saranno consegnati entro giugno 2019

Il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin e l’assessore al Sociale Alessia Bevilacqua, hanno consegnato oggi a quattro famiglie italiane di Arzignano, altrettanti alloggi Erp in via Mantegna.

L’assegnazione è frutto di un accordo sottoscritto nel 2014 tra il Comune di Arzignano e la ditta Giuma Srl e in seguito alla Variante 4 al Piano degli interventi, che ha previsto la cessione da parte della ditta di questi alloggi.

Le quattro abitazioni consegnate hanno una superficie media di 60 mq e si estendono tutti al piano terreno. Due alloggi andranno ad una persona mentre gli altri due andranno a tre persone.

Annessi vi sono 3 garages.

Questi quattro nuovi alloggi vanno ad aggiungersi al patrimonio comunale ERP che conta, ad oggi, ben 53 abitazioni mentre altre 117 sono di proprietà dell’Ater di Vicenza.

“Le famiglie sono tutte arzignanesi di nazionalità italiana, sono state individuate nelle scorse settimane e firmeranno il contratto di locazione a gennaio, secondo il nuovo regolamento Erp regionale” ha dichiarato l’assessore al Sociale Alessia Bevilacqua.

“L’Amministrazione Comunale -continua l’assessore al Sociale- si è fissata l’obiettivo di consegnare altri 5 appartamenti entro giugno del 2019. Di questi, cinque sono attualmente in stato di ristrutturazione, grazie ad un programma statale e regionale di recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Gli alloggi sono stati e verranno assegnati in base alla graduatoria regionale -aggiunge Bevilacqua- ma l’Amministrazione di Arzignano, nel definire i punteggi di propria competenza ha sempre dato la priorità agli italiani e agli arzignanesi assegnando punteggio più alto a chi risiede nel Comune da più tempo”

Un criterio ribadito anche con una risoluzione dell’ultimo Consiglio Comunale. Quattro punti vengono assegnati alla residenza in Arzignano ed altri quattro ai soggetti più fragili, come anziani o diversamente abili.

A tal fine il Comune di Arzignano, risultato beneficiario di 180 mila euro, ha aggiunto una cifra di 120 mila euro per portare a termine l’ operazione.

“Con queste nuove assegnazioni -aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin- l’Amministrazione Comunale, ha consegnato dal 2009, anno di inizio della mia Amministrazione e del lavoro di Alessia Bevilacqua come assessore al Sociale, ben 47 alloggi, di cui 24 comunali e 23 grazie all’intervento dell’Ater. Il 77% di questi alloggi sono stati assegnati ad italiani”.