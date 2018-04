Il Circo dei Folli a Vicenza

Circo, musica e acrobazie al Teatro Spazio Bixio

Arriva al Teatro Spazio Bixio un nuovo appuntamento con il circo contemporaneo, ancora una volta intriso di forti emozioni. Venerdì 20 aprile, alle ore 21, andrà in scena IL CIRCO DEI FOLLI, non un semplice spettacolo, ma una parabola drammaturgica in continuo movimento e ricca di sorprese, mai scritta a tavolino ma nutrita dall’umanità degli artisti in scena. È una fusione di differenti discipline artistiche, come coreografia, tecniche circensi, musica dal vivo e teatro, che si incontrano dando vita a una performance energica e dinamica. Poetico e divertente, è uno show fatto di tanti ingredienti che coinvolgono un pubblico di tutte le età, avvicinandolo al magico mondo del circo, con Igi Meggiorin e la Compagnia Clownfunding, sul palco insieme ad altri performer di fama internazionale.

Lo spettacolo è il quarto appuntamento della rassegna “Circo contemporaneo”, l’ultima iniziativa realizzata da Theama Teatro, in collaborazione con Arteven, per favorire nuove forme espressive e nuovi linguaggi artistici.

Un gioco di incastri tra prove di destrezza e stravaganti giocolerie, gag spassose e musica dal vivo con uso di chitarra, trombone, ukulele, basso secchio, glassarmonica da 17 calici, hang drum, wave drum, batterofono, pianoforte a ruota. Una miscela di energia e simpatia tra ardite acrobazie e spettacolari virtuosismi aerei, magia degli oggetti in bilico e tutta la comicità eccentrica e creativa dei clown. Un insieme di personaggi unici e bizzarri, poetici e sognanti, che nella loro sorridente follia creeranno uno spettacolo indimenticabile.

Forti di esperienze fatte in Italia e all’estero (fra le ultime quelle del Varietà Clown di Festambiente, otto edizioni del Gran Galá de Juggling festival e Revine Lago con La Grande Corsa dei Clown), un gruppo di artisti con abilità e competenze che convergono nel Clown, nel Circo e nel Teatro di Strada, hanno deciso di unirsi con l’obiettivo di creare un esilarante viaggio attraverso le emozioni umane.

Biglietti singoli:

€ 12 intero

€ 10 ridotto (over 65 – under 25)

I biglietti sono disponibili a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Spazio Bixio, ma si consiglia sempre la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

info@spaziobixio.com

0444 322525 – da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18)

345 7342025 – sabato e festivi (dalle 10 alle 18)

www.spaziobixio.com

IN ALLEGATO DUE FOTO DELLO SPETTACOLO