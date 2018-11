Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sabato 1 dicembre, a Vicenza, la ricercatrice AIRC Patrizia Pasanisi spiegherà agli studenti come mantenersi in salute attraverso una corretta alimentazione Sabato 1° dicembre, a partire dalle 9.30, nell’Auditorium del Complesso Universitario di Viale Margherita 87 a Vicenza, si terrà una delle lezioni che AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e Università degli Studi di Padova realizzano insieme nell’ambito del progetto AIRCampus, dedicato agli studenti universitari.

L’iniziativa di sabato, organizzata dal Corso di Studi in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti (SIA) e promossa dal Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) dell’Università di Padova in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, è rivolta a tutti gli studenti dei Corsi di Studio con sede a Vicenza, per sensibilizzarli sulla relazione tra corretta alimentazione e

salute.

Nello specifico, la dottoressa Patrizia Pasanisi della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano affronterà il tema “Il cibo come aiuto alla prevenzione: cosa mettiamo nel piatto?” La Dr.ssa parlerà dell’importanza dell’alimentazione e dello stile di vita nella prevenzione primaria dei tumori e delle malattie cronico-degenerative in generale, e illustrerà agli studenti le ultime Raccomandazioni WCRF/AICR. Sarà fornita anche qualche informazione su come la lettura dell’etichetta stampata sulla confezione degli alimenti possa aiutare nella scelta, permettendo di riconoscere ingredienti più o meno salutari. Inoltre, saranno presentati alcuni risultati relativi alle sue sperimentazioni di dieta in ambito oncologico supportate da AIRC.

AIRCampus a Padova è arrivato il suo terzo anno. Obiettivi del progetto sono: far conoscere l’Associazione agli studenti, la sua missione e i suoi valori, diffondere la consapevolezza di cosa sia il ‘cancro’ nelle sue diverse implicazioni e sensibilizzare i giovani al tema del volontariato.

AIRCampus prevede una serie di lezioni su tematiche collegate all’attività di AIRC e agli insegnamenti

dei diversi Corsi di Studio. D’accordo con i docenti, AIRC coinvolge relatori con specifiche competenze che, affrontando in aula argomenti in linea con quanto previsto dalle consuete attività didattiche, danno agli studenti la possibilità di approfondire tematiche di loro reale interesse e al contempo di incontrare l’Associazione.

AIRC: Dal 1965 con coraggio, contro il cancro Da oltre cinquant’anni l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Oggi conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a circa 5.000 ricercatori – 63% donne e 54% ‘under 40’ – le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. Dalla fondazione a oggi AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e trecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati

attualizzati e aggiornati al 1 gennaio 2018). Informazioni e approfondimenti su airc.it