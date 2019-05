Il centro storico si ‘veste’ per la Festa della Mamma

Per la Festa della mamma nuovo allestimento floreale in centro storico Per iniziativa dell’associazione “Vetrine del Centro Storico”

Bianco, verde, azzurro e rosa coloreranno il centro storico per la Festa della mamma.Sono queste le tonalità scelte dall’associazione “Vetrine del Centro Storico” per le piante fiorite che andranno ad arredare l’esterno delle vetrine.

L’allestimento vedrà coinvolti una quarantina di negozi aderenti che creeranno un percorso fiorito per offrire a vicentini e turisti un’immagine della città accogliente e curata.

Ciascun negozio avrà all’esterno della propria vetrina una pianta di solano bianco contornata con fiori e bordure verdi, inserite in un vaso di color rosa chiaro che si abbinano ai colori tenui delle facciate dei palazzi. Solo a San Biagio i vasi saranno neri in sintonia con gli infissi scuri.

I vasi rimarranno ad arredare il centro per tutto l’anno, prevedendo il cambio delle essenze arboree in concomitanza con il modificarsi delle quattro stagioni e del periodo natalizio. La gestione del verde e delle piante fiorite sarà a cura di Eden del Fiore di Denis Filippi.

“Apprezziamo particolarmente questa iniziativa che dà colore e una nuova veste alle vie del centro accompagnando i turisti alla scoperta della bellezza dei nostri monumenti – dichiara l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. L’idea è nata per abbellire la città in occasione della Festa della mamma ma i commercianti hanno voluto mantenere l’allestimento per l’intero anno, proposta che all’amministrazione fa certamente piacere.

“Il nuovo allestimento renderà più gradevole la passeggiata nelle vie del centro storico offrendo una continuità di colore e varietà di piante per dare armonia e decoro alla città – spiega Anna Jannò, presidente vetrine del centro.