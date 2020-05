Il Castello di Thiene riapre domenica

Fine del lockdown anche per il Castello di Thiene, che domenica 24 maggio riparte, riaprendo al pubblico. E lo fa con una sorpresa per i visitatori: l’apertura del suo Giardino Romantico, normalmente è chiuso al pubblico.

L’ingresso al Castello sarà regolato attraverso un sistema digitale: “abbiamo deciso di rendere la prenotazione obbligatoria – spiega Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello – così da evitare qualsiasi tipo di assembramento; si entrerà ogni 15 minuti esibendo semplicemente il cellulare all’ingresso. Abbiamo investito in un sistema semplice, immediato che conferma subito l’avvenuta prenotazione”.

Per la sicurezza è stato studiato un percorso, tra Castello e Parco, tale per cui i visitatori non andranno mai ad incrociarsi l'uno con l'altro. Messe in atto tutte le prescrizioni regionali, per garantire che le passeggiate siano un momento di tranquillo svago. Sarà disponibile anche un nuovo sistema di audio-guida da consultabile per i visitatori direttamente dallo smartphone.