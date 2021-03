Il caso Ulss 7: dipendenti comunali vaccinati a tempo di record

Vaccinazione a tempo di record per i dipendenti dei comuni dell’Ulss 7: l’azienda sanitaria, con una decisione fulminea, ha dato la possibilità a quasi 500 persone di sottoporsi al vaccino AstraZeneca. Le dosi sono già state somministrate tra lunedì e martedì.

Interpellata sulla vicenda, l’azienda bassanese ha spiegato che la volontà di vaccinare i dipendenti pubblici è nata dopo lo stop e la riabilitazione del vaccino di Oxford. Data l’impossibilità di ripristinare in toto gli appuntamenti con insegnanti e forze dell’ordine, inizialmente previsti per le giornate di lunedì e martedì, l’Ulss 7 ha preferito occupare quelle finestre temporali dando priorità a quei lavoratori a stretto contatto con la popolazione e facili da reperire. Nel pomeriggio di venerdì quindi, l’azienda sanitaria ha comunicato la cosa ai comuni del territorio, che si sono poi occupati di contattare e di avvertire i loro dipendenti pubblici, che hanno potuto ricevere il vaccino nel giro di 72 ore, con l’Ulss che ha organizzato a tempo di record i turni per ricevere la somministrazione.

In questo modo, circa 500 persone hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca, come confermato anche dai sindaci nei giorni scorsi. Le somministrazioni ai dipendenti pubblici non hanno comunque sostituito né quelle ai soggetti fragili né quelle degli anziani, categorie sottoposte a vaccino Pfizer, e per i quali gli appuntamenti sono rimasti invariati.