Il caso Pojana ricostruito da Zaia che dice: “Fosse per me prevederei il carcere”

Conferenza stampa del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

IL BOLLETTINO – 993700 tamponi fatti, 19.314 positivi (+5), in isolamento 737 persone, 2023 morti (+1), ricoverati 171 dei quali 19 positivi, terapie intensive 8 (tutti negativi). 3610 dimessi.

CASO POJANA – Sta accadendo quello che si temeva, si è passati da rischio basso a rischio alto, l’incide R con T è 1,63% (prima era dello 0,43%). Se non si porta la mascherina è inevitabile. Il virus non è di alcune categorie sociali o alcune fasce di età.

Abbiamo una categoria di irresponsabili che stanno infarcendo i social media e che stanno facendo cattiva informazione. Il virus porta a pesanti complicazioni e quasi sempre il problema sono i postumi (dalle encefaliti all’immobilità).

CASO POJANA – 5 positivi, 3 a Vicenza 1 a Padova e 1 a Verona 52 isolati a Vicenza e 37 a Verona.

Zaia parla di un cittadino (l’imprenditore con azienda a Pojana) che torna il 25 giugno da una trasferta di lavoro nei Balcani assieme ad altre 2 persone (poi si scoprirà che erano 3). Il 25 comincia ad avere sintomi, febbre malessere, inappetenza, dolori. Il 26 e il 27 ha diversi contatti in ambito lavorativo ed extra-lavorativo (festa privata, funerale, incontri e in paese). Il 28 si presenta al pronto soccorso. Tampone positivo. Trasferito a Vicenza dove gli si propone il ricovero, che rifiuta.

Viene ricoverato dopo insistenza il 1° luglio. Ora è in rianimazione (ndr. il dato non collima con il bollettino che lo stesso Zaia ha dato e che indica nessuno in terapia intensiva – dato da verificare).

Le persone entrate in contatto con l’imprenditore sono sono state contattate.

Uno dei contatti segnalati appartiene all’Ulss 6 euganea.

Il 30 giugno viene segnalata la positività del collega che era in auto assieme (ha passato quindi alcuni giorni da asintomatico ma positivo). Uno dei contatti segnalati è residente nell’Ulss 9 scaligera, informata del fatto. Questo secondo soggetto il 1° luglio (7 giorni dopo).

Terzo caso: il primo luglio l’Ulss 9 scaligera segnala la positività di un residente, in viaggio con l’imprenditore e non era stato segnalato.

Quarto caso: dall’Ulss 6 Euganea che segnala che una paziente che il 29 giugno si era presentata con sintomi ed era entrata in contatto con l’imprenditore).

L’indagine sul caso dell’Ulss Euganea è difficoltosa per la negazione di alcuni dati come lavoro e contatti. Ha svolto attività nella zona di Lozzo, Agugliaro, Veggiano e zona di Vo’. gestisce una profumeria ad Adria.

Riguardo ad uno dei 4 compagni di ritorno dal viaggio. Si è saputo che si erano recati nella sede serba dell’azienda. Nel viaggio vi erano due operai un serbo e un bosniaco, uno di questi è poi entrato in contatto con 24 persone fra cui 5 bambini.

I numeri sono provvisori.

Zaia dice: “Fosse per me prevederei la carcerazione”

Zaia ha annunciato per lunedì una nuova ordinanza restrittiva con la quale inasprirà le regole.

Ha aggiunto: “Voglio da Roma uno strumento normativo per il ricovero coatto dei sintomatici positivi e tolleranza zero per i positivi in isolamento. Serve un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio. Procedere in questo modo non è una dittatura ma la tutela della collettività attraverso il piano di salute pubblica. Continuando di questo passo non dobbiamo porci la domanda se il virus tornerà in ottobre, perché l’abbiamo già qui. Ai comportamenti irresponsabili di qualcuno, si aggiungono gli altri che abbiamo conosciuto in queste ore”